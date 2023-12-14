У США Палата представників схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Палата представників Конгресу США дала офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Усі республіканці в Палаті представників проголосували за розслідування, а демократи — проти.
Про це повідомляє Reuters.
Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого сина Хантера за кордоном, коли був на посаді віцепрезидента. Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.
Дуже малоймовірно, що процес призведе до імпічменту, оскільки за це має проголосувати дві третини Сенату, а там демократи мають більшість — 51 голос.
У заяві, оприлюдненій Білим домом, Байден назвав розслідування щодо себе «безпідставним політичним трюком».
- Розслідування проти Хантера Байдена розпочалося у 2018 році. Улітку 2023 року він уклав угоду з Мінʼюстом, за якою мав визнати себе винним у двох податкових правопорушеннях, скоєних у 2017—2018 роках. За це з Хантера мали зняти звинувачення в незаконному зберіганні зброї, однак суд відхилив угоду, пославшись на втручання в розслідування. У жовтні 2023 року під час судового засідання Хантер Байден не визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї. Якби він погодився зі звинуваченням, йому б загрожувало до 25 років увʼязнення і штраф у $750 тисяч.
- Минулого тижня проти Хантера Байдена також висунули звинувачення у несплаті податків.