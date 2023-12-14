У США Палата представників схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена

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Палата представників Конгресу США дала офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Усі республіканці в Палаті представників проголосували за розслідування, а демократи — проти.

Про це повідомляє Reuters.

Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого сина Хантера за кордоном, коли був на посаді віцепрезидента. Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.

Дуже малоймовірно, що процес призведе до імпічменту, оскільки за це має проголосувати дві третини Сенату, а там демократи мають більшість — 51 голос.

У заяві, оприлюдненій Білим домом, Байден назвав розслідування щодо себе «безпідставним політичним трюком».