Єврокомісія розморозила €10 млрд для Угорщини. Це сталося в переддень саміту ЄС

Новини

Jay Dantinne / Unsplash

Єврокомісія розблокувала €10 млрд із фондів ЄС, призначених для Будапешту й заморожених через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині.

«Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, яких вона зобовʼязалася вжити... Угорщина може почати претендувати на виплати у розмірі близько €10,2 мільярда», — йдеться в заяві Єврокомісії.

Це рішення Єврокомісія схвалила після того, як угорська влада погодила законодавчі ініціативи для зміцнення незалежності судової системи.

Єврокомісія при цьому зобовʼязується стежити за тим, як на практиці Угорщина реалізує запроваджені заходи, і лишає за собою право знову заблокувати кошти, якщо умови не виконуватимуться.

Угорщина тепер може претендувати на заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати компенсації.

Рішення відкрити Угорщині доступ до частини відведених для неї коштів у фондах ЄС схвалили напередодні «українського» саміту, запланованого на 14–15 грудня. На його порядку денному, зокрема, є виділення макрофінансової допомоги Україні — €50 мільярдів на наступні чотири роки.

Чому це важливо

22 листопада премʼєр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Євроради Шарлю Мішелю. У зверненні угорський голова держави погрожував заблокувати всі рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти рф, якщо лідери ЄС не переглянуть стратегії підтримки Києва.

Наступного дня Європейська комісія схвалила виплату €900 мільйонів авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні.

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відхід уряду Орбана від принципів верховенства права. У відповідь на це Угорщина фактично наклала вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги на €50 мільярдів до 2027 року.