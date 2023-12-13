«Суспільне» пропонує обрати виконавця, який шляхом глядацького голосування потрапить до Нацвідбору на «Євробачення»
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Суспільний мовник, що є організатором «Євробачення» в Україні, оприлюднив пісні девʼяти учасників лонгліста. Глядацьке голосування визначить, хто з виконавців стане 11-м фіналістом Національного відбору на «Євробачення-2024».
Онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, є нововведенням цьогорічного Нацвідбору. За правилами, в ньому візьмуть участь артисти з лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування.
Опитування дозволить одному з артистів потрапити у фінал — голосування пройде у «Дії» і розпочнеться вже цього тижня. Переможець змагатиметься за право представити Україну на «Євробаченні-2024» в Мальме.
Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
За 11-те місце в фіналі Нацвідбору змагатимуться:
- ANKA — «Палала»
- Carpetman — «Endless fight»
- KARYOTYPE — «Sadness»
- KRYLATA — «Queen»
- PARFENIUK — «Серед вітрів»
- SHÉPA — «SUPERNOVA»
- STASYA — «Rika»
- SWOIIA — «Little Angels»
- TESLENKO — «Lights go up»
Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
- Минулого місяця «Суспільне» оприлюднило десятку фіналістів Нацвідбору до «Євробачення-2024». До списку потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.
- 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 і 9 травня.