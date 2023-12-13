OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу

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На OLX.ua (ТОВ «Ємаркет Україна»), одному з найвідвідуваніших сайтів в Україні, почнуть розміщувати вакансії ЗСУ. Компанія стала четвертим партнером Міністерства оборони в проєкті рекрутингу.

На партнерських інтернет-майданчиках Міністерства оборони вже розмістили понад тисячу посад у Силах оборони, на них надійшли десятки тисяч відгуків, стверджує міністерство.

«Ми з «OLX Робота» підтримуємо цю ініціативу. Адже, крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом», — пояснила позицію OLX.ua директорка компанії Катерина Онищенко.