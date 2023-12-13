В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень

Новини

Annie Spratt / Unsplash

Середня температура повітря влітку в Арктиці становила 6,4 градуса за Цельсієм. Цей показник став рекордним за історію спостережень з 1900 року.

Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Найвища точка льодовикового щита Гренландії зазнала танення впʼяте за останні 34 роки. За даними управління, 2023 став шостим найтеплішим роком в Арктиці.

Зазначають, що середньорічна температура в Арктиці з 1940 кожні 10 років підвищувалася на 0,25 градуса, а середня літня температура — на 0,17.

В управлінні також відзначили скорочення площі морського льоду. Цьогоріч площа арктичного льоду стала шостою найменшою за всю історію спостережень. До того ж багаторічна товста крига у 2023 році стала значно тоншою, ніж у 1980-х роках.