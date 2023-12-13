Європейська комісія відмовилася розблокувати €10 мільярдів для Угорщини

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Європейська комісія поки що не виділятиме Угорщині €10 мільярдів. Посадовці чекатимуть останнього кроку від Будапешту.

Про це пише Reuters.

Cудові реформи Угорщини мають спочатку опублікувати в офіційному журналі країни, щоб вони набули чинності, а вже потім комісія дозволить розморозити до €10 мільярдів допомоги розвитку Будапешту із загального бюджету блоку.

Європейські посадовці сподіваються, що розблокування грошей допоможе вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в питанні фінансування України, однак угорський політичний радник Балаж Орбан заявив, що для цього Угорщина вимагатиме розморозити €30 мільярдів, призначені для Будапешту.

Чому це важливо

22 листопада премʼєр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Євроради Шарлю Мішелю. У зверненні угорський голова держави погрожував заблокувати всі рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти рф, якщо лідери ЄС не переглянуть стратегію підтримки Києва.

Наступного дня Європейська комісія схвалила виплату €900 мільйонів авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні.