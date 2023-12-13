Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС. Премʼєр Фіцо вважає, що Україна не готова

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Перед самітом лідерів ЄС премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це пише видання Dennik.

«Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів», — сказав Фіцо перед членами Єврокомітету.