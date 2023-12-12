WSJ: Армія Ізраїлю почала закачувати морську воду в тунелі ХАМАС
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Associated Press
Військові Ізраїлю почали закачувати морську воду в мережу тунелів ХАМАС у секторі Гази.
Про це Wall Street Journal розповіли американські посадовці, обізнані з операціями ізраїльських військових.
Речник міністра оборони Ізраїлю відмовився від коментарів, заявивши, що робота в тунелях засекречена.
Ізраїльські чиновники кажуть, що бойовики використовують систему тунелів для маневрів на полі бою. Також там розташовані командні центри бойовиків, зберігаються зброя і боєприпаси. Також у тунелях утримують деяких заручників.
За даними газети, операція триватиме тиждень.
Військові аналітики кажуть, що Ізраїлю знадобляться різні методи, щоб знищити або пошкодити тунелі. Окрім застосування морської води, ізраїльські військові намагалися атакувати мережу з авіації, закладали вибухівку за допомогою роботів, собак і безпілотників.
Наразі Ізраїль контролює близько 40% ексклаву над землею, однак тунелі залишаються великою перешкодою.
- Армія оборони Ізраїлю називає тунелі, побудовані ХАМАС протягом останніх 15 років, «метро Гази». Тунелі утворюють величезний лабіринт, що дозволяє бойовикам пересуватися непоміченими. ЦАХАЛ стверджує, що там розташовані важливі командні центри ХАМАС.
- Наприкінці жовтня телеканал CNN повідомляв, що осередок бойовиків ХАМАС протягом двох років використовував мережу стаціонарних телефонів, вбудованих у тунелі в секторі Гази, щоб планувати атаку на Ізраїль 7 жовтня. Завдяки цим телефонним лініям ізраїльська розвідка не могла відстежувати переговори бойовиків.
- Американська газета The New York Times писала, що бойовики руху ХАМАС накопичили значні запаси пального та їжі, які тримають у тунелях.
- 85-річна ізраїльтянка Йохевед Ліфшиц, яка два тижні провела в полоні ХАМАС, розповіла, що коли її викрали, вона разом з іншими заручниками спала на матраці на підлозі в одному з тунелів.