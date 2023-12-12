«Київстар» частково відновив роботу фіксованого звʼязку. Остаточно збій хочуть ліквідувати протягом доби

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Death to Stock

«Київстар» частково відновив роботу послуг фіксованого звʼязку. Зараз компанія працює над відновленням інших послуг — остаточно завершити роботу хочуть протягом 13 грудня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відновлення сервісів може відбуватися поступово. «Київстар» надасть компенсацію тим абонентам, які не мали звʼязку або не могли скористатися сервісами оператора.