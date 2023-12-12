NYT: США та Україна шукають нову стратегію війни й розглядають закріплення на позиціях

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Валентин Кузан / «Бабель»

Американські та українські військові шукають нову стратегію війни на 2024 рік. Це відбувається на тлі обмежених здобутків контрнаступу та зменшення підтримки України в Конгресі США.

Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників США та України.

Американці наполягають на консервативній стратегії — закріпитися на утриманій території, нарощувати військові постачання, посилювати військо, а також розвивати виробництво власної зброї протягом року. Метою називають те, щоб Україна могла створити реальну загрозу росії, яка наприкінці 2024 року або в 2025 році розглянула б участь у змістовних переговорах.

Водночас українці хочуть іти в наступ або з землі, або завдаючи дальніх ударів, як це було в Криму. В Україні також розглядають стратегії виведення з ладу збройових заводів і залізниць у росії. Високопоставлені американські чиновники сказали, що відкриті до деяких нових ідей України.

За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники Адміністрації президента США вважають, що путін розраховує на зменшення підтримки США. Наразі деякі республіканці виступають проти будь-якої подальшої допомоги Україні, а інші вимагають нової стратегії, перш ніж голосувати за будь-які додаткові кошти.

У США також зазначають, що багато українських лідерів не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування від США, і просять мільйони артилерійських снарядів із запасів Заходу, яких не існує.

Що з допомогою Україні від США?

Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.

Президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу відмови США від допомоги Україні. Він каже, що це суперечить інтересам країни, і пообіцяв, що його адміністрація добʼється виділення коштів.