Британія і Норвегія запускають морську коаліцію для України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Велика Британія разом із Норвегією очолить нову коаліцію морських можливостей для України.
Про це пише пресслужба британського уряду.
Нова коаліція надасть Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.
Також країни допоможуть зробити український військово-морський флот більш сумісним із західними союзниками і стандартами НАТО.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс підтвердив, що два тральщики-шукачі мін типу Sandown ВМС Королівства передадуть до ВМС України.
- Україна має отримати два тральщики-шукачі мін Sandown за угодою, яку ратифікували в січні 2022 року. Колишні HMS Grimsby і HMS Shoreham отримали українські назви («Черкаси» та «Чернігів») та номери на честь однойменних тральщиків проєкту 266М, які були втрачені під час окупації Криму росією у 2014 році. Уперше в море як кораблі ВМС ЗСУ «Чернігів» і «Черкаси» вони вийшли у червні цього року. У жовтні тральщики брали участь у британських протимінних навчаннях.