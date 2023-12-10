НАЗК відкрило реєстр декларацій

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Пресслужба НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило реєстр декларацій.

Якщо в реєстрі немає чиєїсь декларації, це означає, що щодо цієї людини до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. Ініціатором вилучення декларацій людей, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генштаб.

До завершення чи скасування воєнного стану документи можуть вилучати з публічної частини реєстру, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

Повний публічний доступ до цього реєстру НАЗК забезпечить після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.