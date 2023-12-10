Фінляндія розпочала попереднє розслідування проти ватажка «Русича». Його підозрюють у тероризмі в Україні

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Кримінальна поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування проти Яна Петровського — одного з лідерів російської диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич». Петровського підозрюють у скоєнні терористичних злочинів в Україні.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Рішення про те, чи розпочинатиме Фінляндія розслідування за фактом тероризму можуть ухвалити на початку наступного тижня. Наразі поліція вивчає матеріали, які Україна надіслала Фінляндії.

Таке розслідування матиме винятковий характер, оскільки підозрюваний не є громадянином Фінляндії, а ймовірні злочини він скоїв за межами країни. Фінський закон дозволяє розслідувати такі справи.