Новини

У Києві збираються попередити транспортний колапс після закриття станцій метро. Що робитимуть

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Сергій Моргунов / «Бабель»

У столиці пройшло засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки щодо ситуації із підтопленням кількох станцій синьої гілки метро.

Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, його пропозицію змінити організацію дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг підтримали. Ось що вона передбачає:

Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив провести таке засідання і додав, що чекатимуть на присутність голови КМДА Віталія Кличка з «детальною доповіддю».