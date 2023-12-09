У Києві збираються попередити транспортний колапс після закриття станцій метро. Що робитимуть
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
У столиці пройшло засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки щодо ситуації із підтопленням кількох станцій синьої гілки метро.
Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, його пропозицію змінити організацію дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг підтримали. Ось що вона передбачає:
- збільшити пропускну спроможність громадського транспорту;
- відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора;
- перенести для зручності зупинки громадського транспорту;
- змінити деякі дорожні знаки;
- посилити патрулювання.
Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив провести таке засідання і додав, що чекатимуть на присутність голови КМДА Віталія Кличка з «детальною доповіддю».
- 8 грудня КМДА повідомила, що в Києві на пів року обмежать рух синьою гілкою метро від «Деміївської» до «Теремків» з 9 грудня. Однак рух поїздів у столичному метро між станціями «Теремки» і «Деміївська» зупинили вже опівдні 8 грудня. Громадська ініціатива «Пасажири Києва» пише, що між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю й вода пішла на колії. Тим часом Подільська прокуратура почала розслідування за фактом службової недбалості через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.
- У Києві від метро «Теремки» до «Либідської» курсуватиме наземний транспорт, який продублює маршрути закритої ділянки метро.