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Росія намагається залучати іноземних мігрантів, затриманих під час зачистки на кордоні з Фінляндією, до війни в Україні.

Про це повідомляє BBC.

Росіяни в слідчих ізоляторах примушують нелегальних мігрантів підписувати контракти на військову службу в Україні. Ця практика не нова для рф, але кількість випадків залучення до війни іноземців значно зросла нещодавно на російсько-фінському кордоні.

На початку листопада фінські прикордонники стали повідомляти, що на південно-східному кордоні побільшало людей, які не мають вʼїзних документів. Пізніше фінський премʼєр звинуватив росію у допомозі потрапити у державу нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки.

Через сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти, а росія, яка раніше не перешкоджала напливу іноземців на кордони з Фінляндією, раптово змінила свій підхід, і поліція почала затримувати тих, чиї візи були не в порядку.

За порушення міграційних законів у росії заарештували 236 людей — усі арешти припадають на період, коли Фінляндія почала закривати кордони з росією. У перші два тижні листопада порушників візового режиму не затримували зовсім.

В слідчих ізоляторах затриманим іноземцям роздавали документи російською нібито з пропозицією пЗі свідчень сомалійця Авада випливає, що сумніви охопили його, коли стало зрозуміло, що їх привезли до наметового табору під охороною військових на кордон з Україною. У розмові з Бі-Бі-Сі він не називає конкретний район, але знає, що Україна — поряд. «Нам говорили, що буде контракт на один рік, з підготовкою та різними варіантами, з гарною зарплатою та медициною. А про український кордон та війну нічого не говорили. Все, що нам розповіли, було брехнею».

На новому місці мігранти «пішли у відмову».

"Привезли нас 27 листопада, а 28-го ми відмовилися від того, що підписали", - розповідає Авад. Результатом стало погіршення умов: нових «контрактників» годували чимось їстівним, та й такого харчування було зовсім небагато.

ро роботу — мови ніхто не розумів.

«Ми запитали, що за робота буде — сказали, проста і хороша», — розповів журналістам один із мігрантів.

Побоюючись депортації, багато хто підписував пропозицію, після цього їх відправляли воювати в Україну.

Зі слів мігранта, іноземці починали сумніватися, коли розуміли, що їх привезли до наметового табору під охороною військових на кордон з Україною. У розмові з журналістами він не називає конкретний регіон, але знає, що Україна була зовсім поряд.

«Нам говорили, що буде контракт на один рік, з підготовкою та різними варіантами, з гарною зарплатою та медициною. А про український кордон та війну нічого не говорили. Все, що нам розповіли, було брехнею», — сказав він.

На новому місці мігранти «пішли у відмову», через це їх позбавляли їжі та залякували вʼязницею. Проте згодом небагатьох відправили до центрів тимчасового утримання у росії, де їм повідомили про депортацію.