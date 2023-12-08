Депутати змінили місце для військового меморіального кладовища

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Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт № 10289, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 303 депутати.

Железняк пише, що новим місцем будівництва кладовища стане село Гатне.

«Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля», — заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше таке кладовище планували облаштувати біля селища Биківня, а перед цим — на Лисій Горі в Києві.

У четвер, 7 грудня, у Мінветеранів презентували ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища в межах Гатненської територіальної громади. Головний архітектор проєкту Сергій Дербін розповів, що за задумом його збудують на території понад 260 гектарів. Там буде військове кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейний комплекс та інша інфраструктура.