Декларації працівників військкоматів і лікарських комісій відкриють — вони будуть публічними

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Декларації працівників військкоматів і лікарських комісій будуть публічними.

Про це повідомила очільниця Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, позиція, що такі декларації мають бути відкриті, була принциповою для голови антикорупційного комітету та інших людей, зокрема через інциденти з хабарництвом у військкоматах і ВЛК.

Водночас до кінця воєнного стану закритими будуть декларації задіяних у захисті держави людей та членів їхніх сімей. Задіяними у захисті держави можуть бути не тільки військовослужбовці.

Також НАЗК вилучало з публічної частини Реєстру деякі декларації за поданням декларантів.

Національне агентство з питань запобігання корупції планує надати цілодобовий публічний доступ до Реєстру декларацій не пізніше ніж 10 грудня.