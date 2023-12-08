McDonald’s використовуватиме штучний інтелект Google для оптимізації обслуговування і не тільки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Unsplash
McDonald’s співпрацює з Google, щоб впровадити штучний інтелект у роботу компанії з 2024 року. Так ресторани отримають оновлення апаратного та програмного забезпечення.
Про це пише The Verge.
Разом з оновленням інших систем, зокрема кас для замовлень і мобільного застосунку, McDonald’s зможе використовувати штучний інтелект на величезних обсягах даних для оптимізації операцій.
Одним з результатів буде постійна «гаряча, свіжа їжа» для клієнтів. Проте McDonald’s не розкриває, які саме з функцій ШІ впровадить у свою роботу. Оновлена система допоможе менеджерам «швидко знаходити та впроваджувати рішення для зменшення збоїв у роботі».
- Раніше видання The Wall Street Journal писало, що McDonald’s суттєво змінив спосіб приготування гамбургерів у межах стратегії Best Burger. Інновації тестували в Австралії, а до початку 2024 року McDonald’s запровадить їх по всій території США.
- У США мережа McDonald’s запускає новий ресторан CosMcʼs. Заклад працюватиме в тому ж сегменті ринку, що й Starbucks — там подаватимуть холодні та гарячі напої, сендвічі й десерти.