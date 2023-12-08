Білий дім США може піти на поступки республіканцям, щоб ті розблокували допомогу Україні

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Адміністрація президента США Джо Байдена може підтримати нові обмеження щодо шукачів притулку і розширити процес депортації, щоб республіканці все ж підтримали додаткове фінансування для України та Ізраїлю.

Про це пише Reuters.

Білий дім і Конгрес США намагаються укласти угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю і разом з цим перешкоджала нелегальній імміграції через американо-мексиканський кордон.

Джо Байден готовий піти на поступки щодо безпеки кордону, щоб республіканці розблокували додаткове фінансування для країн-союзниць.

Джерела Reuters зауважили, що Білий дім розгляне ідею про «безпечну третю країну», яка відмовлятиме в наданні притулку мігрантам, які проходять через іншу країну на шляху до США. Ще одним пунктом майбутньої угоди може бути процес швидкої депортації, який діятиме по всій країні, а не лише на кордоні.

Тим часом двопартійна група сенаторів, які хочуть досягти угоди, обговорюють кількісне обмеження запитів на надання притулку. Позиція адміністрації Байдена щодо цього залишається незрозумілою.

Очолювана республіканцями Палата представників планує завершити роботу до 14 грудня і піти на рідзвяні канікули, тому для ухвалення рішення про допомогу залишається менше тижня. У Сенаті, який очолюють демократи, такий же графік.