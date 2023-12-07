Велика Британія наклала санкції на компанію з ОАЕ, яка постачає росії танкери

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Bloomberg

Велика Британія запровадила санкції проти компанії Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, яка базується в Дубаї і має флот із 62 танкерів, якими росія перевозить свої вантажі.

Про це пише Bloomberg.

У галузевій базі даних є інформація, що переважна більшість кораблів належить російській державній танкерній компанії ПАТ «Совкомфлот».

Окрім «Совкомфлоту», під санкціями опинилися три інших танкерних підприємства: K&O Ship Management, Radiating World Shipping Services і Star Voyages Shipping Services.

Велика Британія заявила, що ці фірми використовували «непрозорі корпоративні структури та оманливу практику доставки, щоб сприяти безперешкодній торгівлі російською нафтою».