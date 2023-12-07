США почали навчання ВПС у Гаяні на тлі референдуму про анексію у Венесуелі

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Сполучені Штати починають навчання Військово-повітряних сил у Гаяні на тлі дій Венесуели.

Авіація Південного командування США (USSOUTHCOM) літатиме в межах Гаяни 7 грудня. У командуванні зазначили, що мета навчань — посилення партнерства у сфері безпеки між США та Гаяною, а також регіональне співробітництво.

На додаток до цих навчань USSOUTHCOM продовжить співпрацю з армією Гаяни у сферах готовності до катастроф, повітряної та морської безпеки та протидії транснаціональним злочинним організаціям.