США почали навчання ВПС у Гаяні на тлі референдуму про анексію у Венесуелі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сполучені Штати починають навчання Військово-повітряних сил у Гаяні на тлі дій Венесуели.
Авіація Південного командування США (USSOUTHCOM) літатиме в межах Гаяни 7 грудня. У командуванні зазначили, що мета навчань — посилення партнерства у сфері безпеки між США та Гаяною, а також регіональне співробітництво.
На додаток до цих навчань USSOUTHCOM продовжить співпрацю з армією Гаяни у сферах готовності до катастроф, повітряної та морської безпеки та протидії транснаціональним злочинним організаціям.
- У Венесуелі 3 грудня пройшов референдум про приєднання (фактично анексію) частини Гаяни в районі річки Ессекіб. 95% проголосували за підтримку претензій на територію, багату на нафту і корисні копалини.
- 6 грудня лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання регіону Ессекібо — багатої на нафту частини сусідньої Гаяни. За його планом, територія має стати 24-м штатом Венесуели.
- Регіон Ессекібо площею у 160 тис. кв. км — це переважно густі джунглі, але у 2015 році біля його узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії.
- Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером росії. У 2008 році рф і Венесуела підписали Меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього держава купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.