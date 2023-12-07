У Сербії зареєстрували філію російської організації «Другая Украина». Її створив Медведчук
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У Сербії зʼявилася філія російської організації «Другая Украина», яку створили обвинувачений в державній зраді Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких.
Про це пишуть «Схеми» з посиланням на офіційні реєстри Сербії та рф.
Сербську філію очолив кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич — він підтримує війну рф проти України та з червня 2021 року перебуває під санкціями РНБО.
Представництво відкрили ще в серпні 2023 року, а його задекларована мета — «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, росії та України».
Тим часом організацію «Другая Украина» перейменували з «регіонального» на «міжнародний громадський рух».
У росії «Другая Украина» проводить антиукраїнські заходи. Наприклад, у липні в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». Основою для обговорень була стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».
- Раніше BBC писав, що росія вербує сербів до армії — і залучила до цього сина колишнього президента Югославії Мілошевича.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкцій проти росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна провадити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.