НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій до 10 грудня

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Пресслужба НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) планує надати цілодобовий публічний доступ до Реєстру декларацій не пізніше ніж 10 грудня.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Зараз агентство працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій. Це воно робить за поданням декларантів.

Якщо ініціатор робить таке подання, то з відкритого доступу НАЗК вилучить не тільки декларації, але й повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Водночас до кінця воєнного стану закритими будуть декларації задіяних у захисті держави (їх членів сімей також).

Повний публічний доступ до цього реєстру НАЗК забезпечить після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.