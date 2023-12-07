НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій до 10 грудня
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) планує надати цілодобовий публічний доступ до Реєстру декларацій не пізніше ніж 10 грудня.
Про це пише пресслужба НАЗК.
Зараз агентство працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій. Це воно робить за поданням декларантів.
Якщо ініціатор робить таке подання, то з відкритого доступу НАЗК вилучить не тільки декларації, але й повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Водночас до кінця воєнного стану закритими будуть декларації задіяних у захисті держави (їх членів сімей також).
Повний публічний доступ до цього реєстру НАЗК забезпечить після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.
- На початку вересня Верховна Рада відхиляла ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр за тими правилами мав бути закритим ще рік, через що ніхто публічно б не зміг побачити статки службовців. Громадськість закликала президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити електронне декларування вимагали й партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу. Ветувати закон також просили громадські організації, а петиція за це набрала рекордні 83 тисячі голосів.
- 12 вересня Зеленський ветував законопроєкт і закликав Раду проголосувати за поправку про відкритий реєстр. 20 вересня парламент це зробив. Потім президент підписав закон про повернення і відкриття електронних декларацій.