У росії заявляють, що на тілі Іллі Киви було два вогнепальні поранення

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

У росії розслідують убивство екснардепа і колаборанта Іллі Киви. Слідчі зʼясували, що 6 грудня Кива гуляв територією парку біля котеджного селища, коли невідомий вистрілив у нього кілька разів.

Про це повідомив Слідчий комітет рф у Московській області.

Від поранень екснардеп помер на місці. У нього на тілі знайшли два кульові вогнепальні поранення.

Слідчі та криміналісти оглянули місце події й вилучили дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Також вони оглянули авто і готельний номер Киви.

Наразі допитують свідків і проводять експертизи.

Російські медіа раніше писали, що колишнього нардепа, засудженого за державну зраду, Іллю Киву вбили в котеджі готельного комплексу «Величъ Country Club», у селі Супонєво Московської області.