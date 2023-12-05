ВАКС обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду, якого викрили на хабарі

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Facebook / Центр Протидії Корупції

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з суддів Київського апеляційного суду, якого підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддю відправили під варту до 3 лютого 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 4 мільйонів гривень. Центр протидії корупції пише, що йдеться про суддю Ігоря Паленика.