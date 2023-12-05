​Держбюро розслідує виїзди нардепа від забороненої ОПзЖ за кордон

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Державне бюро розслідувань розслідує, чи підробив нардеп Віталій Борт від забороненої ОПзЖ документи, щоб виїхати за кордон.

Про це пише пресслужба ДБР.

Депутат і водночас член Комітету ВРУ з питань бюджету за розпорядженням голови парламенту двічі їздив до Угорщини: з 12 до 14 квітня та з 3 до 5 липня 2023 року.

Однак Віталій Борт не повертався в Україну вчасно, а натомість їздив ще в Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію та Францію.

У кримінальному провадженні за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ) правоохоронці перевіряють, чи вносив нардеп неправдиві відомості про термін, мету і країни відрядження.

Напередодні «Схеми» опублікували розслідування про закордонні відрядження депутатів. За даними щодо перетину держкордону, Віталія Борта не було в Україні протягом двох місяців.

Під час обидвох виїздів за кордон, як депутат сам вказав у звітах для парламенту, він бачився з депутатом Національної асамблеї Угорщини Лорінцом Ночо, вказавши його прізвище в документах як «Накса». Вони обговорювали «перспективи формування добросусідських відносин» і «питання поглиблення міжпарламентської співпраці».

СХЕМИ / Радіо свобода

Лорінц Ночо — заступник лідера Християнсько-демократичної народної партії, що входить в коаліцію з правлячою партією «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У 2021 році Ночо заборонили вʼїзд в Україну на три роки — за інформацією від медіа, за агітацію за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, а це заборонено Виборчим кодексом України.

У звітах до ВРУ Віталій Борт не вказував, чому перебував в Угорщині довше, ніж мав. На той час в Україні вже діяла заборона на виїзд посадовців без поважних причин. Загалом від початку року прикордонники не випустили з країни 2 100 держслужбовців, які хотіли виїхати без достатньої підстави.

У постанові № 69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службове відрядження.