Білий Дім направив Конгресу лист із закликом схвалити нове фінансування для України

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Death to Stock

Білий дім попередив, що до кінця року в США закінчаться гроші для допомоги Україні, і додав, що якщо Конгрес не схвалить нову підтримку, то це «вдарить» по Києву.

Про це передає Financial Times.

«Без дій Конгресу до кінця року в нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США», — написала в листі до Конгресу директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг.

За її словами, «немає чарівного джерела фінансування» — закінчуються гроші і бракує часу.

Також у Білому домі наголошують, що припинення військової допомоги Україні від США «не лише поставить під загрозу здобутки України, але й підвищить ймовірність російських військових перемог».

Шаланда Янг додала, що Україні потрібна і економічна підтримка, яка теж наразі під загрозою.

«Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати боротьбу, крапка. путін це добре розуміє, тому росія зробила знищення української економіки центральною частиною своєї стратегії — що ви можете побачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру», — аргументувала посадовиця.

Водночас, як написала в листі Янг, гроші для України принесуть користь економіці США, адже американські компанії отримають нові контракти.

Що з допомогою Україні від США?

20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Республіканці в Палаті представників внесли законопроєкт, який передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю і не містить допомоги Україні. Демократи в Сенаті США заблокували пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України.

Пізніше США відкинули спекуляції на тему вибору між Україною та Ізраїлем у питанні військової допомоги. На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін чітко заявив про подальшу підтримку української обороноздатності.