Reuters: Ізраїль хоче створити буферну зону у секторі Гази після війни
- Автор:
- Анна Холоднова
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IDF
Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За даними співрозмовників агентства, Ізраїль повідомив про свої плани сусіднім Єгипту і Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році. За словами джерел, також про це повідомили Туреччину.
Офіційний представник ОАЕ не відповів прямо на запитання, чи повідомили Абу-Дабі про буферну зону, але сказав: «ОАЕ підтримуватимуть будь-які майбутні післявоєнні домовленості, узгоджені всіма зацікавленими сторонами».
«План більш детальний. Він базується на трирівневому процесі й почнеться з наступного дня після [ліквідації] ХАМАС», — сказав радник із зовнішньої політики прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Офір Фальк.
За його словами, ці три рівні включають знищення ХАМАС, демілітаризацію сектора Гази і дерадикалізацію ексклаву.
- 2 грудня ізраїльські війська відновили бойові дії в секторі Гази після того, як ХАМАС порушив угоду про припинення вогню. За словами міністра оборони Йоава Галланта, він наказав відновити вогонь, коли ХАМАС відмовився звільнити 15 жінок і двох дітей за угодою про перемирʼя.