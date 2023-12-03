Пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» відкриють для проїзду порожніх вантажівок

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Пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» на кордоні з Польщею відкриють для проїзду порожніх вантажівок з 01:00 4 грудня.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Відкриття «Угринова» є першим кроком для розблокування українсько-польського кордону. Пропускний пункт зможуть пройти порожні вантажівки загальною дозволеною масою понад 7,5 т (крім порожніх неочищених цистерн).

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники. Попереджувальна акція тривала годину.

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів. За час протесту на кордоні померли два українських водії.

Наразі польські перевізники заявили, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. З 1 грудня Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону.

Тим часом до блокади доєдналися словацькі перевізники, які від 1 грудня заблокували пункт пропуску з Україною «Вишнє Німецьке — Ужгород».