Південна Корея запустила свій перший супутник-шпигун після аналогічних дій з боку КНДР

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Південна Корея запустила свій перший військовий супутник-шпигун з каліфорнійської бази космічних сил Ванденберг (США) за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Про це пише Associated Press.

Це був перший з пʼяти супутників-розвідників, які Південна Корея планує відправити в космос до 2025 року за контрактом зі SpaceX.

Міністерство оборони Південної Кореї назвало запуск успішним, заявивши, що супутник мав звʼязок із закордонною наземною станцією.

Раніше країна не мала власних військових розвідувальних супутників у космосі та використовувала американські, щоб стежити за КНДР.

Посилення напруги між КНДР і Південною Кореєю

Усе почалося з того, що 21 листопада КНДР заявила, що успішно запустила в космос супутник-шпигун. Теоретично супутник-шпигун може дозволити Пхеньяну контролювати пересування американських і південнокорейських військ та озброєнь на Корейському півострові та виявляти загрози. Це також дозволило б Півночі точніше планувати свої ядерні атаки.

У відповідь Південна Корея призупинила дію Всеосяжної військової угоди, яку підписали 2018 року, щоб знизити напруженість між двома країнами та запобігти виникненню конфлікту. Запуск супутника Північною Кореєю — це порушення безпольотної зони, яку гарантувала угода.

Уже 23 листопада Північна Корея розірвала пʼятирічну угоду з Південною Корею. Країна також пообіцяла скасувати всі заходи, «вжиті для запобігання військовому конфлікту в усіх сферах, включно з наземною, морською і повітряною», і розмістити у прикордонному регіоні «потужніші збройні сили та військову техніку нового типу». Пізніше Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.