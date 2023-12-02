Ізраїль заявив, що переговори з ХАМАС у Катарі зайшли «у глухий кут»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад повідомила, що переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли «у глухий кут».
Про це пише The Times of Israel.
«Через глухий кут у переговорах і за вказівками прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу голова Моссаду Девід Барнеа наказав переговорній групі в Досі повернутися додому», — таким був коментар з офісу Нетаньягу від імені Моссаду.
У заяві також додали, що ХАМАС не виконав своїх зобовʼязань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей зі списку, наданого Ізраїлем і підтвердженого бойовиками.
Водночас очільник Моссаду Девід Барнеа подякував голові ЦРУ, міністру розвідки Єгипту, премʼєр-міністру Катару за їхнє партнерство і посередницькі зусилля.
- Напередодні Ізраїль заявляв, що 137 заручників досі утримують у секторі Гази. Водночас 110 людей вже повернулися з полону.
- 24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Угода передбачала звільнення бойовиками протягом чотирьох днів 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 людей. Першу групу із 25 заручників ХАМАС звільнив 24 листопада, по 17 заручників — 25 листопада і 26 листопада, 11 заручників — 27 листопада, 12 заручників — 28 листопада. Останнє звільнення відбулось 29 листопада — ще 14 людей.