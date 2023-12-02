Ізраїль заявив, що переговори з ХАМАС у Катарі зайшли «у глухий кут»

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Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад повідомила, що переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли «у глухий кут».

Про це пише The Times of Israel.

«Через глухий кут у переговорах і за вказівками прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу голова Моссаду Девід Барнеа наказав переговорній групі в Досі повернутися додому», — таким був коментар з офісу Нетаньягу від імені Моссаду.

У заяві також додали, що ХАМАС не виконав своїх зобовʼязань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей зі списку, наданого Ізраїлем і підтвердженого бойовиками.

Водночас очільник Моссаду Девід Барнеа подякував голові ЦРУ, міністру розвідки Єгипту, премʼєр-міністру Катару за їхнє партнерство і посередницькі зусилля.