СБУ: Поїздку Порошенка за кордон могла використати росія для поширення ІПСО

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Служба безпеки дала коментар щодо того, чому експрезидента Петра Порошенка не випустили у відрядження за кордон.

СБУ і розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали знизити підтримку іноземних партнерів і розколоти українське суспільство.

За даними СБУ, для цього росія могла використати заплановану зустріч голови партії «Європейська солідарність» Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий проросійською позицією.

Через це Верховна Рада не дала дозвіл на закордонне відрядження депутату, «який мав стати інструментом в руках російських спецслужб». Перший віцеспікер паралменту Олександр Корнієнко 1 грудня пояснював, що скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка після листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не міг розголошувати.

Також СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради з пропозицією врахувати інформацію про плани росії під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.