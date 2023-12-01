Експрезидента Дональда Трампа дозволили судити у справі про штурм Капітолія

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Апеляційний суд США 1 грудня постановив, що експрезидента США Дональда Трампа можна притягнути до громадянської відповідальності у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Колегія Апеляційного суду округу Колумбія встановила, що Трамп особисто провокував своїх прихильників атакувати Капітолій в день заворушень. Тобто він не застрахований президентським імунітетом від судових позовів.

Рішення суду відкриває шлях до судових позовів з боку поліцейських Капітолія США і законодавців-демократів, які прагнуть притягнути Трампа до відповідальності за насильство з боку його прихильників під час заворушень 6 січня 2021 року.

Офіцери поліції Капітолія Джеймс Блессінгейм і Сідні Хембі у своєму позові назвали Трампа відповідальним за фізичні та емоційні травми, яких вони зазнали під час нападу на Капітолій. Ще три позови подали члени Палати представників Конгресу.

Трамп зі свого боку стверджував, що його промова, у якій він закликав своїх послідовників «боротися до біса», була повʼязана з «питанням суспільного занепокоєння» і входить до його офіційних обоввʼязків.

Речник Трампа назвав рішення «обмеженим, вузьким і процедурним» та заявив, що в день атаки на Капітолій Трамп «діяв від імені американського народу».

Трамп висунув аналогічний аргумент щодо президентського імунітету у федеральній кримінальній справі, у рамках якої його звинувачують у незаконній змові з метою скасування результатів виборів 2020 року. Суддя ще не виніс рішення в цій справі.