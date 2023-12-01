Ізраїль заявляє, що в заручниках у ХАМАС залишаються 137 людей

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UPI

Речник ізраїльського уряду Ейлон Леві повідомив, що 137 заручників досі утримують у секторі Гази. Водночас 110 людей вже повернулися з полону.

Про це пише The Times of Israel.

Серед заручників 115 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Десятьом з них понад 75 років, а більшість — громадяни Ізраїлю. Ще є 11 іноземців, зокрема вісім людей з Таїланду.

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За словами Леві, наймолодшому заручнику десять місяців, він у полоні разом із 4-річним братом і матірʼю. Ізраїльські військові розслідують заяву ХАМАС про те, що хлопчиків та їхню матір вбили.

Ще семеро людей вважаються зниклими безвісти під час першого нападу ХАМАС 7 жовтня.

Загалом ХАМАС звільнив 110 людей. Частина заручників може бути в руках інших угруповань. 7 жовтня в атаці на Ізраїль брали участь не тільки хамасівці, але й представники «Ісламського джихаду», «Народного фронту визволення Палестини» та інших формувань.