Ізраїль заявляє, що в заручниках у ХАМАС залишаються 137 людей
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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UPI
Речник ізраїльського уряду Ейлон Леві повідомив, що 137 заручників досі утримують у секторі Гази. Водночас 110 людей вже повернулися з полону.
Про це пише The Times of Israel.
Серед заручників 115 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Десятьом з них понад 75 років, а більшість — громадяни Ізраїлю. Ще є 11 іноземців, зокрема вісім людей з Таїланду.
За словами Леві, наймолодшому заручнику десять місяців, він у полоні разом із 4-річним братом і матірʼю. Ізраїльські військові розслідують заяву ХАМАС про те, що хлопчиків та їхню матір вбили.
Ще семеро людей вважаються зниклими безвісти під час першого нападу ХАМАС 7 жовтня.
Загалом ХАМАС звільнив 110 людей. Частина заручників може бути в руках інших угруповань. 7 жовтня в атаці на Ізраїль брали участь не тільки хамасівці, але й представники «Ісламського джихаду», «Народного фронту визволення Палестини» та інших формувань.
- 24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Угода передбачала звільнення бойовиками протягом чотирьох днів 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 людей. Першу групу із 25 заручників ХАМАС звільнив 24 листопада, по 17 заручників — 25 листопада і 26 листопада, 11 заручників — 27 листопада, 12 заручників — 28 листопада. Останнє звільнення відбулось 29 листопада — ще 14 людей.
- Наразі Ізраїль і ХАМАС проводять переговори, попри відновлення бойових дій. Катар, який відіграє основну посередницьку роль у переговорах, стверджує, що відновлені бої значно ускладнили цей процес, зокрема обмін заручників.