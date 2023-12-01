Президент Microsoft спростував інформацію про небезпечний прорив у ШІ — на це можуть піти десятиліття

Новини

Stephen Brashear / Getty Images

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що протягом найближчого року немає шансів на створення «надрозумного» штучного інтелекту. На розробку таких технологій можуть піти десятиліття.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня, напередодні звільнення гендиректора OpenAI Сема Альтмана, рада директорів компанії отримала від співробітників листа, в якому йшлося про «потужне відкриття», що може загрожувати людству.

Це повідомлення стало однією з причин, щоби зняти Альтмана з посади. Рада директорів тоді це мотивувала тим, що Альтман був із ними «не завжди відвертим».

В листі йшлося, що внутрішній проєкт під назвою Q* (вимовляється Q-Star) може стати проривом у розробці загального штучного інтелекту (AGI) або ж сильного штучного інтелекту. Це система, яка потенційно зможе перевершити людину в більшості складних економічно важливих завдань.

Однак президент Microsoft Бред Сміт, виступаючи перед журналістами в Британії, відкинув заяви про небезпечний прорив.

«Немає абсолютно ніякої ймовірності, що протягом принаймні найближчих 12 місяців ви побачите цей так званий AGI, де комп’ютери потужніші за людей. Це займе роки, а то й багато десятиліть. Однак я досі вважаю, що зараз саме час, щоби дбати про безпеку», — сказав він.