Новини

Німеччина закрила свої консульства в трьох російських містах — у Калінінграді, Новосибірську та Єкатеринбурзі.

Про це йдеться на сайті дипломатичного представництва Німеччини в росії.

Зазначається, що консульські та паспортні питання в регіонах відтепер курують відділення в Москві та Санкт-Петербурзі.

Це рішення ухвалили після того, як у травні 2023 року росія обмежила кількість німецьких чиновників у країні до 350, а німецькі дипломати покинули росію. У МЗС Німеччини тоді заявили, що через рішення росії ФРН не вистачить чиновників для консульської підтримки в рф, і вирішили закрити свої консульства на території країни.