Астрономи відкрили сусідню сонячну систему із шести планет

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Тібо Роджер|NCCR PlanetS

Група з понад 150 науковців відкрила рідкісне сімейство із шести екзопланет, розташоване приблизно за сто світлових років від Землі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

Астрономи використали два супутники, щоби виявити досі невідому для нас сонячну систему. Це відкриття може допомогти вченим розкрити секрети формування планет.

Шість екзопланет обертаються навколо яскравої зірки під назвою HD110067. Вона дуже схожа на Сонце та розташована в сузір’ї Волосся Вероніки.

Ці планети більші за Землю, але менші за Нептун, і належать до малозрозумілого класу субнептунів. Вони зазвичай зустрічаються навколо сонцеподібних зірок у Чумацькому Шляху.

Планети обертаються навколо зірки HD110067 і створюють геометричний малюнок завдяки своєму резонансу. Тібо Роджер|NCCR PlanetS

Планети обертаються навколо свого світила в «небесному танці», який має назву «орбітальний резонанс». Дослідники позначили їх буквами від B до G. На кожні шість обертів, завершених найближчою до зірки планетою B, найвіддаленіша G завершує один. Поки планета C робить три оберти навколо світила, планета D — два, а коли E здійснює чотири, планета F — три.

За словами дослідників, цей гармонійний ритм створює резонансний ланцюжок, де всі шість планет вирівнюються кожні кілька орбіт.

Це сімейство є незвичайним відкриттям, оскільки система сформувалася понад мільярд років тому і майже не зазнала змін, і може пролити світло на еволюцію планет і походження поширених субнептунів у нашій рідній галактиці.