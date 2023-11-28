Ігоря Коломойського залишили в СІЗО до 26 січня. Новий рік він зустріне під вартою
- Автор:
- Софія Телішевська
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Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО до 26 січня з альтернативою внесення застави у розмірі 3,712 мільярда гривень.
Про це оголосив суддя.
Коломойський та його захист просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.
Олігарх заявляв, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет та не отримує регулярного необхідного лікування.
На поруки бізнесмена пропонували взяти гендиректор медіагрупи «1+1» Ярослав Пахольчук, депутат від «Слуги народу» Артем Ковальов, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький та інші.
Сам Коломойський заявив, що заставу вносити не буде.
- 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виведенні за кордон понад пів мільярда гривень.
- Коломойський перебуває під вартою з 3 вересня. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.