На Одещині через негоду загинуло п’ятеро людей
- Автор:
- Ліза Бровко
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На Одещині через негоду загинуло п’ятеро людей, а щонайменше 19 — постраждали. Наразі без світла залишаються майже 1 500 населених пунктів у 17 областях.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
У всіх регіонах, постраждалих від хуртовини, над відновленням електроенергії працюють енергетики.
Тим часом рятувальники ДСНС працюють цілодобово й залучають сотні одиниць техніки. У ліквідації наслідків негоди їм допомагають Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби, а також волонтери.
«І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області — всюди готові допомагати», — додав Зеленський.
Прогноз синоптиків
Наприкінці листопада та на початку грудня через Україну проходитимуть атмосферні фронти та різні за властивостями повітряні маси, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Через це в країні очікуються контрасти температури повітря, коливання атмосферного тиску.
- Уранці 27 листопада найскладніша метеоситуація була в Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Кіровоградській областях. Через негоду раніше уряд створив оперативний штаб.
- Одеська область потерпає від заметілі від ранку 26 листопада. Там повністю перекрили рух трасою М-15 Одеса — Рені, а на дорогу М-28 Одеса — Южне заборонили виїжджати вантажівкам. В області вже сталося кілька ДТП. Через негоду без світла залишились 116 населених пунктів.