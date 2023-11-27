Ілон Маск в Ізраїлі провів онлайн-трансляцію з премʼєром Нетаньягу і визнав необхідність знищити ХАМАС

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IDF Spokesperson

Американский мільярдер Ілон Маск під час візиту до Ізраїлю провів онлайн-стрим разом із премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляють видання The Times of Israel та i24.

Під час прямого ефіру Маск заявив, що «немає іншого вибору», окрім як знищити ХАМАС, щоб забезпечити краще майбутнє для сектора Гази, і погодився, що угруповання має геноцидні наміри щодо єврейського народу. Маск також визнав, що Ізраїль докладає зусиль, щоб мінімізувати кількість цивільних жертв під час війни з ХАМАС.

IDF Spokesperson

За словами Маска, він хотів би допомогти відновити Газу після війни, бо відбудова є важливим кроком для запобігання війни в майбутньому.