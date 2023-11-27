Послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей із житлом у спільній власності

Новини

Послугу «єВідновлення» розширили й зробили доступною для людей, які мали житло в спільній власності.

Про це пише Мінінфраструктури.

Тепер людям, чиє житло в спільній власності зруйноване через повномасштабну війну, потрібно разом подати одну спільну заяву в «Дію» або кілька — окремо.

Потім комісія органу місцевого самоврядування опрацює заяву та визначить суму компенсації для кожного співвласника (це залежатиме від частки у власності). І кожен отримає свій житловий сертифікат, який можна буде використати, щоб купити нову квартиру, будинок або ж обʼєднати його з іншими співвласниками, щоб придбати нове спільне житло.

Читайте також: Україна використовує арештовані гроші російських банків для виплати компенсацій за зруйноване житло

Щоб скористатися житловим сертифікатом, треба припинити право власності на знищене житло за згодою всіх співвласників після того, як усі отримають свої сертифікати.

Наразі заяви на отримання компенсації подали шість тисяч українців, з яких 827 отримали згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.