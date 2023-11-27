Нова Зеландія скасує заборону на куріння для наступних поколінь. Це має знизити податки

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Unsplash / Sajjad Zabihi

Нова Зеландія скасовує першу у світі заборону на куріння для наступного покоління, щоб знизити податки.

Про це пише The Guardian.

У 2022 році країна ухвалила новаторський закон, що забороняв продавати тютюн людям, які народилися 1 січня 2009 року і пізніше. Закон мав запобігти смертям від куріння і заощадити мільярди доларів для системи охорони здоровʼя. Він набув би чинності вже в липні 2024 року.

Однак у рамках коаліційної угоди з партією New Zealand First National національна партія Нової Зеландії погодилася скасувати закон, зокрема поправки про різке скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а також вікове обмеження. Це має допомогти залучити більше грошей до бюджету країни.

Новий міністр фінансів Нікола Вілліс заявив, що заборону буде скасовано до березня 2024 року. На думку представників охорони здоровʼя, цей крок призведе до загибелі «тисяч людей».