Нова Зеландія скасує заборону на куріння для наступних поколінь. Це має знизити податки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Unsplash / Sajjad Zabihi
Нова Зеландія скасовує першу у світі заборону на куріння для наступного покоління, щоб знизити податки.
Про це пише The Guardian.
У 2022 році країна ухвалила новаторський закон, що забороняв продавати тютюн людям, які народилися 1 січня 2009 року і пізніше. Закон мав запобігти смертям від куріння і заощадити мільярди доларів для системи охорони здоровʼя. Він набув би чинності вже в липні 2024 року.
Однак у рамках коаліційної угоди з партією New Zealand First National національна партія Нової Зеландії погодилася скасувати закон, зокрема поправки про різке скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а також вікове обмеження. Це має допомогти залучити більше грошей до бюджету країни.
Новий міністр фінансів Нікола Вілліс заявив, що заборону буде скасовано до березня 2024 року. На думку представників охорони здоровʼя, цей крок призведе до загибелі «тисяч людей».
- У грудні 2022 року Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління.
- Міністр охорони здоровʼя Гонконгу запропонував витріщатися на курців для боротьби з курінням. Тим часом Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму. Там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе країною, «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада буде першою країною світу, яка друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.