Ексголова Держспецзвʼязку Щиголь, нардеп Одарченко та забудовник Копистира внесли заставу і вийшли із СІЗО

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Колишній голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, нардеп від «Слуги народу» Андрій Одарченко та фактичний власник групи компаній KSM-GROUP Сергій Копистира внесли заставу та вийшли із СІЗО.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Застава Щиголя 25 млн гривень, Одарченка — 15 млн гривень, Копистира — 100 млн гривень. Усіх їх підозрюють у розкраданні держкоштів та спробі підкупу держслужбовців.

Справа Щиголя

Уранці 20 листопада уряд звільнив Щиголя з посади голови Держспецзвʼязку. Також посаду втратив його заступник із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.

Після цього САП і НАБУ повідомили обом про підозру в розкраданні понад 62 млн гривень держкоштів. Загалом у справі шість людей. Йдеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. У САП стверджують, що ПЗ закупили за завищеними цінами, а різницю фігуранти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й поділити між собою.

Щиголь заперечує обвинувачення і впевнений, що зможе довести свою невинуватість. 23 листопада Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував Щиголя з можливістю внести заставу 25 млн гривень.

Справа Одарченко

21 листопада Андрію Одарченку, який є членом комітету Ради з антикорупційної політики, повідомили про підозру в спробі підкупу глави Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

За даними слідства, нардеп запропонував хабар за ухвалення міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець і далі обіймає посаду ректора (дію контракту вже припинили). Одарченко вказаний ректором Державного біотехнологічного університету.

22 листопада ВАКС України обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 січня 2024 року з альтернативою застави в розмірі 15 млн гривень.

Справа Копистира

Вранці 24 листопада Вищий антикорупційний суд узяв під варту забудовника Сергія Копистиру (власник KSM-GROUP), якого НАБУ і САП підозрюють у спробі підкупу віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Йому визначили альтернативний запобіжний захід — застава 100 млн гривень.

Як вважає слідство, Копистира за посередництвом директорки держпідприємства «Укркомунобслуговування» Алли Сушон намагався підкупити Кубракова в інтересах своєї компанії, що планує забудувати ділянку на Тираспольській вулиці, 43, у Києві.

Він нібито запропонував віцепремʼєру 2% від площі майбутнього обʼєкта, що становить 5 257 м² орієнтовною вартістю 170 млн гривень, в обмін на нерозірвання договорів між «Укркомунобслуговуванням» і «Сітігазсервісом».

У період з 29 вересня до 17 листопада Копистира надав частину хабаря, оформивши на довірену особу Кубракова майнові права на 15 квартир загальною площею 785 м² на вулиці Академіка Заболотного, 148. Окрім того, 10 листопада він зареєстрував право власності на одну з цих квартир. Кубраков здав забудовника НАБУ, і 21 листопада тому повідомили про підозру.