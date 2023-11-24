Актора Остапа Ступку визнали винним у пʼяній ДТП. Суд призначив обмеження волі на 3 роки

Новини

Голосіївський райсуд Києва визнав винним актора Остапа Ступку в аварії в нетверезому стані та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки. Також його позбавили водійських прав і права керування авто на 8 років.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду і столична прокуратура.

Тепер упродовж трьох років актор зобовʼязаний зʼявлятися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт. Також з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень за проведені експертизи.

Захист Ступки оскаржуватиме вирок і планує подавати апеляцію.