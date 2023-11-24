Суд арештував інвестора, який намагався підкупити керівництво Міністерства відновлення

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Вищий антикорупційний суд арештував на 2 місяці фактичного власника компанії-забудовника, який намагався підкупити високопосадовця Міністерства відновлення.

Інвестора заарештували з альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави.

21 листопада антикорупційні органи викрили власника компанії-забудовника на спробі підкупити топпосадовця Мінвідновлення. Бізнесмен пропонував посадовцю квартири в його новобудові загальною площею понад 5 200 квадратних метрів. Орієнтовна ціна всіх квартир — 170 мільйонів гривень. За це посадовець мав залишити в силі укладені з компанією угоди про будівництво ЖК на землях Мінвідновлення, а також допомогти з дозволами. Нерухомість мали оформити на довірену людину топпосадовця. На момент викриття підозрювані встигли оформити 15 квартир у столиці.

Усе вказує на те, що підкупити намагалися голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Він допоміг слідству разом із міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, якого НАБУ вказує як викривача.