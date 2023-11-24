Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Діма Вага / «Бабель»

Канадська провінція Острів Принца Едварда визнала Голодомор актом геноциду українців. Відповідний законопроєкт ухвалили на засіданні Генасамблеї провінції, його одностайно підтримали всі депутати.

Законопроєкт на провінційному рівні визначає четверту суботу листопада Днем памʼяті Українського голоду й геноциду (Голодомору).

Канада визнала Голодомор геноцидом українського народу ще у 2008 році — першою у світі. Відтепер усі десять канадських провінцій визнали Голодомор геноцидом українського народу.