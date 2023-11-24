Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Діма Вага / «Бабель»
Канадська провінція Острів Принца Едварда визнала Голодомор актом геноциду українців. Відповідний законопроєкт ухвалили на засіданні Генасамблеї провінції, його одностайно підтримали всі депутати.
Законопроєкт на провінційному рівні визначає четверту суботу листопада Днем памʼяті Українського голоду й геноциду (Голодомору).
Канада визнала Голодомор геноцидом українського народу ще у 2008 році — першою у світі. Відтепер усі десять канадських провінцій визнали Голодомор геноцидом українського народу.
- Голодомор 1932—1933 років — це масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. День памʼяті жертв Голодомору припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч це 25 листопада.
- 2016 року Верховна Рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. До початку повномасштабної війни в Україні низка держав уже визнала Голодомор геноцидом українців, зокрема Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, а також Ватикан.
- У 2022—2023 роках процес визнання Голодомору геноцидом активізувався — це визнали Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, Уельс, 34 штати США, а також Європарламент і ПАРЄ.