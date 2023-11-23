«Слуга народу» призупинила членство нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у корупції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Парламентська фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у корупції.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на рішення голови парламентської фракції.
«Це стандартна процедура, яку ми застосовуємо в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде ухвалено за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами», — відповіли журналістам у пресслужбі.
- 21 листопада НАБУ затримала Андрія Одарченка за підозрою в спробі підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Йому пропонували еквівалент $50 тисяч за те, щоб він допоміг отримати гроші на ремонт підконтрольного нардепу об’єкта з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
- Народному обранцю повідомили про підозру, за якою загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. 22 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Одарченка під варту на два місяці. Він має право внести заставу 15 млн гривень.