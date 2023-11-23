За добу, після відставки гендиректора Binance Чанпена Чжао, інвестори вивели з платформи майже $1 млрд

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Інвестори за добу вивели з криптовалютної біржі Binance близько $956 мільйонів. Це сталося після того, як засновник біржі Чанпен Чжао пішов у відставку і визнав себе винним у межах врегулювання справи про відмивання грошей.

Дані криптоаналітичної платформи Nansen, яка не включає потоки біткоїнів, наводить видання Reuters.

Якщо порівняти цей відтік із загальними активами [$65 млрд], то він порівняно невеликий.

Аналітики вважають, що угода із врегулювання справи навряд чи покладе край юридичним проблемам біржі в США, оскільки звинувачення Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) у тому, що Binance порушила закони США про цінні папери, досі не вирішені.

«Binance не зовсім вийшла з кризи. Цивільний судовий процес із SEC, що триває, як і раніше непокоїть біржу, що, ймовірно, призведе до подальших штрафів», – написав криптоаналітик компанії PitchBook Роберт Ле.

Яка справа Binance досі не закрита

5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на криптобіржу Binance та її голову Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляє, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами ще в лютому 2023 року.

Яку справу врегулювали

Днями Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу. Binance заплатить $4,3 млрд, а Чжао — $50 млн. Угода дозволить Чжао зберегти за собою контрольний пакет акцій Binance, але він більше не зможе обіймати керівну посаду в компанії.

Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю у федеральному суді Сіетла. Чжао загрожує до 10 років увʼязнення, але очікують, що він отримає не більше як 18 місяців за угодою про визнання провини. Binance, яка визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на платформі, була звинувачена за трьома пунктами, включаючи відмивання грошей, ведення неліцензійного бізнесу з передачі грошей та порушення санкцій США.