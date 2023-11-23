Росія обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині — троє загиблих

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Російська армія вдень 23 листопада касетними боєприпасами обстріляла село Чорнобаївка Херсонської області.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Наразі відомо про трьох загиблих — це два чоловіки та жінка. Ще пʼять людей отримали поранення. У селі пошкоджено понад 60 житлових будинків та господарських споруд.