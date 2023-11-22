Binance визнала, що причетна до відмивання грошей і порушення санкції — деталі від Мінʼюсту США
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance визнала, що причетна до відмивання грошей, незаконних переказів і порушувала санкції. Компанія погодилася виплатити понад $4 мільярди для завершення розслідування.
Деталі справи повідомляє Міністерство юстиції США.
Binance погодилася зберегти протягом трьох років незалежного спостерігача за дотриманням вимог, а також виправити та покращити свої програми боротьби з відмиванням грошей та дотриманням санкцій.
«Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через свої злочини — тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США. Лише за останній місяць Міністерство юстиції успішно притягло до відповідальності керівників двох найбільших у світі криптовалютних бірж у двох окремих кримінальних справах. Ідея тут має бути зрозумілою: використання нових технологій для порушення закону робить вас злочинцем», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.
За його словами, компанія дозволяла грошам перетікати через платформу до терористів, кіберзлочинців і людей, які вчиняють насильство над дітьми.
Binance визнала, що віддавала перевагу зростанню і прибутку над дотриманням законодавства США. Платформу запустили у 2017 році, вона одразу зосередилась на залученні великої кількості клієнтів, зокрема зі США. Binance швидко стала найбільшою криптовалютною біржею у світі, найбільша частка клієнтів якої припадає на США.
Обслуговуючи клієнтів зі США, Binance мала зареєструватися у FinCEN як компанія, що надає грошові послуги, і контролювати, щоб платформу не використовували для відмивання грошей. Однак уряд заявляє, що компанія вирішила цього не робити. Також платформа не запустила комплексні протоколи «знай свого клієнта» (KYC) і не відслідковувала транзакції систематично.
Протягом багатьох років Binance дозволяла користувачам відкривати рахунки та торгувати, не надаючи жодної ідентифікуючої інформації, крім адреси електронної пошти. Binance почала вимагати від усіх користувачів надавати інформацію KYC у серпні 2021 року, але дозволила користувачам, які не надали її, продовжувати торгувати на біржі до травня 2022 року.
Binance також знала, що закони про санкції США забороняють американцям торгувати з клієнтами з підсанкційних країн, однак у платформи були клієнти з підсанкційного Ірану.
- Binance Holdings Limited — це організація, яка управляє найбільшою у світі біржею криптовалют Binance.com. Засновник і гендиректор Binance Чанпен Чжао (громадянин Канади) також визнав себе винним у нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей і 21 листопада пішов з посади генерального директора компанії. Угода з прокуратурою дозволить Чжао зберегти за собою контрольний пакет акцій Binance, але він більше не зможе обіймати керівну посаду в компанії. Також Чжао сплатить персональний штраф $50 мільйонів.